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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

МЧС: В Пермском крае 7 июля ожидаются ливни, грозы и жара

В МЧС предупредили о жаре и ливнях в Прикамье

6 июля 2024, 10:49
Фото: ideogram.ai

МЧС: В Пермском крае 7 июля ожидаются ливни, грозы и жара

От грозы лучше всего укрыться в помещении.

Завтра днем, 7 июля, в некоторых районах Прикамья ожидается ухудшение погоды. Как рассказали в краевом МЧС, прогнозируются местами сильный дождь, ливень и град. В отдельных территориях — гроза, при грозе порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Помимо этого, сохранится жара 30-31°.

Будьте осторожны и внимательны. Старайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями, не паркуйте автомобили поблизости. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

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