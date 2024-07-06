В МЧС предупредили о жаре и ливнях в Прикамье

Завтра днем, 7 июля, в некоторых районах Прикамья ожидается ухудшение погоды. Как рассказали в краевом МЧС, прогнозируются местами сильный дождь, ливень и град. В отдельных территориях — гроза, при грозе порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Помимо этого, сохранится жара 30-31°.