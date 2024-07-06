В Нытвенском и Александровском округах простятся с погибшими на СВО военнослужащими

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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В Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими. Рядовой Сергей Новиков из Нытвенского городского округа погиб 22 июня текущего года, сообщили в пресс-службе местной администрации. Церемония прощания состоится завтра, 7 июля, в школе села Шерья (вход со стороны спортзала) в 10:00, гражданская панихида — в 11:30.
Власти Александровского муниципального округа сообщили, что на СВО погиб 43-летний Лев Хлебников. Его похороны состоятся в понедельник, 8 июля. Прощание пройдет с 10:00 до 12:00 в городском Дворце культуры, а захоронение — на кладбище Александровска.