В центре Перми окончилось строительство пятизвездочной гостиницы Radisson

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В центре Перми завершено строительство пятизвездочной гостиницы Radisson. Об этом изданию Business Class рассказали в региональном Агентстве инвестиционного развития.
На данном этапе объект проходит финальные процедуры для ввода в эксплуатацию, сообщил девелопер проекта ООО «Проспект Пермь». Основанием ввода в эксплуатацию будет заключение о соответствии. Когда застройщик его получит, это будет означать, что гостиница соответствует всем требованиям безопасности и другим строительным правилам.
Год назад корреспонденту Properm.ru сообщали, что завершение работ по строительству гостиницы Radisson запланировано на первый квартал 2024 года. Тогда же было решено увеличить объем инвестиций в проект с 13 до 14,9 млрд рублей. Изначально объект хотели сдать в первом квартале 2023 года, однако на процесс повлияло введение санкций — пришлось искать новых поставщиков и менять оборудование.