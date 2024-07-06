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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Перми завершено строительство пятизвездочной гостиницы Radisson

В центре Перми окончилось строительство пятизвездочной гостиницы Radisson

6 июля 2024, 12:25
Фото: properm.ru

В Перми завершено строительство пятизвездочной гостиницы Radisson

Планировалось сдать объект в 2023 году, но на процесс повлияли санкции.

В центре Перми завершено строительство пятизвездочной гостиницы Radisson. Об этом изданию Business Class рассказали в региональном Агентстве инвестиционного развития.

На данном этапе объект проходит финальные процедуры для ввода в эксплуатацию, сообщил девелопер проекта ООО «Проспект Пермь». Основанием ввода в эксплуатацию будет заключение о соответствии. Когда застройщик его получит, это будет означать, что гостиница соответствует всем требованиям безопасности и другим строительным правилам.

Год назад корреспонденту Properm.ru сообщали, что завершение работ по строительству гостиницы Radisson запланировано на первый квартал 2024 года. Тогда же было решено увеличить объем инвестиций в проект с 13 до 14,9 млрд рублей. Изначально объект хотели сдать в первом квартале 2023 года, однако на процесс повлияло введение санкций — пришлось искать новых поставщиков и менять оборудование.

Сроки завершения строительства гостиницы Radisson в центре Перми опять перенесли
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#Общество#Никогданибудь#Пермь#Пермь 300#Гостиница
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