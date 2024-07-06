В центре Перми окончилось строительство пятизвездочной гостиницы Radisson

Год назад корреспонденту Properm.ru сообщали, что завершение работ по строительству гостиницы Radisson запланировано на первый квартал 2024 года. Тогда же было решено увеличить объем инвестиций в проект с 13 до 14,9 млрд рублей. Изначально объект хотели сдать в первом квартале 2023 года, однако на процесс повлияло введение санкций — пришлось искать новых поставщиков и менять оборудование.