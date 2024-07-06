Власти не согласились с заявлением «Юрента» о дискриминации кикшеринга в Перми

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края прокомментировали заявление сервиса кикшеринга «МТС Юрент» о нежелании властей идти на диалог и совместно создавать условия для безопасной работы аренды электросамокатов.
После публикации Properm.ru чиновники сообщили, что давали обратную связь «Юренту». В частности, подтверждено, что компания направила предложения о местах для парковки электросамокатов на территории Перми. В перечне было указано 228 мест, но согласовали только 10 — на них есть возможность организовать парковку для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Власти утверждают, что по каждому предложенному месту был проведен анализ и дан мотивированный ответ.
Остальные локации не были одобрены. Основные причины отказа:
В краевом ЦБДД утверждают, что действующие правила включают в себя 82 согласованные велопарковки. Также они называют не соответствующим действительности тезис о том, что электросамокаты эвакуировали даже с разрешенных парковок — весной, помимо «Юрента», об этом сообщал и сервис кикшеринга Whoosh. В городском департаменте дорог и благоустройства ранее опровергали это утверждение, говоря, что на штрафстоянку эвакуируют только электросамокаты, оставленные вне велосипедных парковок. В мэрии напоминали, что «в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковка СИМ запрещена», а также добавляли, что каждое нарушение правил парковки фиксируется составлением акта и фотографированием.
Сейчас «Юрент» судится с Пермской городской думой, считая решение о запрете парковки электросамокатов в центре и на 38 улицах во всех районах Перми неправомерным. В апреле, сразу после того, как гордума поддержала идею мэрии запретить парковку электросамокатов на нескольких десятках улиц и в центре, «Юрент» пытался работать по новым правилам. Позже власти эвакуировали самокаты даже с тех парковок, где ограничения не действовали, и отправили их на штрафстоянку, сообщали в сервисе. В компании заявили о готовности безвозмездно развивать велоинфраструктуру в городе, а также нежелании чиновников идти на открытый диалог.