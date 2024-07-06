Власти не согласились с заявлением «Юрента» о дискриминации кикшеринга в Перми

Сейчас «Юрент» судится с Пермской городской думой, считая решение о запрете парковки электросамокатов в центре и на 38 улицах во всех районах Перми неправомерным. В апреле, сразу после того, как гордума поддержала идею мэрии запретить парковку электросамокатов на нескольких десятках улиц и в центре, «Юрент» пытался работать по новым правилам. Позже власти эвакуировали самокаты даже с тех парковок, где ограничения не действовали, и отправили их на штрафстоянку, сообщали в сервисе. В компании заявили о готовности безвозмездно развивать велоинфраструктуру в городе, а также нежелании чиновников идти на открытый диалог.