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Краевые власти отрицают дискриминацию сервиса «Юрент» в Перми

Власти не согласились с заявлением «Юрента» о дискриминации кикшеринга в Перми

6 июля 2024, 04:20
Фото: пресс-служба «МТС Юрент»

Краевые власти отрицают дискриминацию сервиса «Юрент» в Перми

Чиновники говорят, что шли на диалог с сервисом, но работа компании нарушала правила благоустройства.

В Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края прокомментировали заявление сервиса кикшеринга «МТС Юрент» о нежелании властей идти на диалог и совместно создавать условия для безопасной работы аренды электросамокатов.

После публикации Properm.ru чиновники сообщили, что давали обратную связь «Юренту». В частности, подтверждено, что компания направила предложения о местах для парковки электросамокатов на территории Перми. В перечне было указано 228 мест, но согласовали только 10 — на них есть возможность организовать парковку для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Власти утверждают, что по каждому предложенному месту был проведен анализ и дан мотивированный ответ.

Остальные локации не были одобрены. Основные причины отказа:

  • предложено место на улицах, на которых по правилам благоустройства запрещена парковка СИМ;
  • предложено место на придомовой или другой территории, которые не относятся к территориям общего пользования;
  • предлагаемое место размещения электросамокатов может помешать движению пешеходов или содержанию тротуаров.

В краевом ЦБДД утверждают, что действующие правила включают в себя 82 согласованные велопарковки. Также они называют не соответствующим действительности тезис о том, что электросамокаты эвакуировали даже с разрешенных парковок — весной, помимо «Юрента», об этом сообщал и сервис кикшеринга Whoosh. В городском департаменте дорог и благоустройства ранее опровергали это утверждение, говоря, что на штрафстоянку эвакуируют только электросамокаты, оставленные вне велосипедных парковок. В мэрии напоминали, что «в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковка СИМ запрещена», а также добавляли, что каждое нарушение правил парковки фиксируется составлением акта и фотографированием.

Сейчас «Юрент» судится с Пермской городской думой, считая решение о запрете парковки электросамокатов в центре и на 38 улицах во всех районах Перми неправомерным. В апреле, сразу после того, как гордума поддержала идею мэрии запретить парковку электросамокатов на нескольких десятках улиц и в центре, «Юрент» пытался работать по новым правилам. Позже власти эвакуировали самокаты даже с тех парковок, где ограничения не действовали, и отправили их на штрафстоянку, сообщали в сервисе. В компании заявили о готовности безвозмездно развивать велоинфраструктуру в городе, а также нежелании чиновников идти на открытый диалог.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Электросамокаты#Городской транспорт#Кикшеринг
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