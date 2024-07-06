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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В пермском аэропорту задержаны рейсы до Шереметьево и обратно из-за шторма

Задерживаются рейсы из Перми до московского аэропорта Шереметьево и обратно

6 июля 2024, 10:25
Фото: properm.ru

В пермском аэропорту задержаны рейсы до Шереметьево и обратно из-за шторма

Сотни пассажиров из разных уголков России не могут улететь из столицы.

В аэропорту Большое Савино на вылет и прилет сегодня, 6 июля, задерживаются два рейса — из Перми в Москву и из Москвы в Пермь. Воздушные суда не могут добраться до столичного Шереметьево из-за непогоды.

Фото: онлайн-табло аэропорта Перми

Ранее в Москве и Московской области было объявлено штормовое предупреждение. С 15:00 вчерашнего дня ожидалось усиление ветра, а ночью — сильный дождь. По данным Росавиации, девять самолетов уходили на запасные аэродромы из Шереметьево. Telegram-канал «Авиаторщина» обратил внимание, что сегодня отложен вылет более 100 рейсов и более 150 рейсов на прилет. Ситуацию на контроле держит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Рейсы
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