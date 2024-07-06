Задерживаются рейсы из Перми до московского аэропорта Шереметьево и обратно

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В аэропорту Большое Савино на вылет и прилет сегодня, 6 июля, задерживаются два рейса — из Перми в Москву и из Москвы в Пермь. Воздушные суда не могут добраться до столичного Шереметьево из-за непогоды.
Ранее в Москве и Московской области было объявлено штормовое предупреждение. С 15:00 вчерашнего дня ожидалось усиление ветра, а ночью — сильный дождь. По данным Росавиации, девять самолетов уходили на запасные аэродромы из Шереметьево. Telegram-канал «Авиаторщина» обратил внимание, что сегодня отложен вылет более 100 рейсов и более 150 рейсов на прилет. Ситуацию на контроле держит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.