Задерживаются рейсы из Перми до московского аэропорта Шереметьево и обратно

Ранее в Москве и Московской области было объявлено штормовое предупреждение. С 15:00 вчерашнего дня ожидалось усиление ветра, а ночью — сильный дождь. По данным Росавиации, девять самолетов уходили на запасные аэродромы из Шереметьево. Telegram-канал «Авиаторщина» обратил внимание, что сегодня отложен вылет более 100 рейсов и более 150 рейсов на прилет. Ситуацию на контроле держит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.