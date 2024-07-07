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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Дело организаторов азартных игр, задержанных в Пермском крае, передано в суд

Дело организаторов азартных игр, задержанных в Пермском крае, передано в суд

7 июля 2024, 09:04
Трое жителей Удмуртской республики предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр на территории города Чайковский Пермского края.

Следователями следственного отдела по городу Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Ижевска Удмуртской республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Следствием установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали и проводили в нежилом помещении одного из многоквартирных домов города Чайковский Пермского края азартные игры. Выручить успели за один месяц работы в 2023 году — более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Казино#Азартные игры#Подпольное казино
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