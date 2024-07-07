Дело организаторов азартных игр, задержанных в Пермском крае, передано в суд

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Следователями следственного отдела по городу Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Ижевска Удмуртской республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
Следствием установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали и проводили в нежилом помещении одного из многоквартирных домов города Чайковский Пермского края азартные игры. Выручить успели за один месяц работы в 2023 году — более 300 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.