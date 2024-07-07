Дело организаторов азартных игр, задержанных в Пермском крае, передано в суд

Следствием установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали и проводили в нежилом помещении одного из многоквартирных домов города Чайковский Пермского края азартные игры. Выручить успели за один месяц работы в 2023 году — более 300 тысяч рублей.