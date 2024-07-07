Какие рейсы отменил Аэрофлот на 7 июля?

Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили «Аэрофлот Бонус».