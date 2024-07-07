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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Какие рейсы отменил Аэрофлот на 7 июля?

Какие рейсы отменил Аэрофлот на 7 июля?

7 июля 2024, 09:45
Фото: пресс-службы Аэрофлота
Авиакомпания сообщает, что удалось стабилизировать расписание рейсов в Шереметьево, но некоторые рейсы пришлось отменить.

Из-за неблагоприятных погодных условий в столице в ночь с 5 на 6 июля авиакомпания отменила следующие рейсы на 7 июля 2024 года:

  • SU1276/1277 Москва — Казань — Москва
  • SU1052/1053 Москва — Махачкала — Москва
  • SU1200/1201 Москва — Пермь — Москва
  • SU1218/1219 Москва — Самара — Москва
  • SU1246/1247 Москва — Оренбург — Москва
  • SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва
  • SU1188/1189 Москва — Волгоград — Москва

Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили «Аэрофлот Бонус».

По сообщению Аэрофлота, производственный план выполнения полетов стабилизирован. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме.

За 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов. Из них почти все рейсы отправлены.

Обслуживание пассажиров на линии регистрации, а также на посадке было усилено дополнительным персоналом.

Более 3200 пассажиров стыковочных рейсов за 05-06.07 были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы.

#Аэрофлот#Шереметьево#Аэрофлот,большое савино,sukhoi superjet#Расписание рейсов
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