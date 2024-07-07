Какие рейсы отменил Аэрофлот на 7 июля?

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Из-за неблагоприятных погодных условий в столице в ночь с 5 на 6 июля авиакомпания отменила следующие рейсы на 7 июля 2024 года:
Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили «Аэрофлот Бонус».
По сообщению Аэрофлота, производственный план выполнения полетов стабилизирован. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме.
За 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов. Из них почти все рейсы отправлены.
Обслуживание пассажиров на линии регистрации, а также на посадке было усилено дополнительным персоналом.
Более 3200 пассажиров стыковочных рейсов за 05-06.07 были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы.