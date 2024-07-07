На дороге Пермь-Чернушка погиб автомобилист 1999 года рождения

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
7 июля 2024 года после полуночи по автодороге Чернушка-Куеда двигался автомобиль «ВАЗ 21140» под управлением молодого человека 1999 года рождения.
Предварительно установлено, что на 4 км водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии водитель погиб на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекции рекомендуют снижать скорость на особо опасных участках дороги, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями. Не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения.
Кроме того, необходимо быть внимательным к своему самочувствию: если чувствуете недомогание, головокружение — лучше отказаться от поездки.