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Updated Сегодня, 05:27

Накал страстей. Пермские спортсмены одержали победы по пожарно-прикладному спорту

Накал страстей. Пермские спортсмены одержали победы по пожарно-прикладному спорту

7 июля 2024, 05:25
Фото: пресс-служба МЧС по Пермскому краю
В Кирове прошли межрегиональные соревнования по пожарно-прикладному спорту. Пермяки стали лучшими в Приволжском федеральном округе сразу в нескольких дисциплинах.

Жаркие спортивные баталии продолжались 4 дня на раскалённых солнцем дорожках стадиона Кирова. На протяжении турнира более 400 спортсменов состязались в личном и командном зачётах. В копилке сборной Пермского края 12 медалей в личном первенстве: 5 золотых, 1 серебреная и 6 бронзовых.

В последний день межрегиональных соревнований на стадионе «Прометей» участники выполняли самое технически сложное, но «освежающее» упражнение — боевое развëртывание. Три пермских команды завоевали золото в боевом развертывании. Участники соединяли насос и резервуар, прокладывали рукавную линию и подавали воду на тушение. Задание считалось выполненным, когда емкость заполнилась водой.

Есть такая традиция, когда победители купают своего наставника в ёмкости. Тренерский штаб пермяков трижды принимал водные процедуры.

Фото: МЧС по Пермскому краю
#Спорт#Пожарные#Пожарно-прикладной спорт
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