Накал страстей. Пермские спортсмены одержали победы по пожарно-прикладному спорту

В последний день межрегиональных соревнований на стадионе «Прометей» участники выполняли самое технически сложное, но «освежающее» упражнение — боевое развëртывание. Три пермских команды завоевали золото в боевом развертывании. Участники соединяли насос и резервуар, прокладывали рукавную линию и подавали воду на тушение. Задание считалось выполненным, когда емкость заполнилась водой.