Накал страстей. Пермские спортсмены одержали победы по пожарно-прикладному спорту

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Жаркие спортивные баталии продолжались 4 дня на раскалённых солнцем дорожках стадиона Кирова. На протяжении турнира более 400 спортсменов состязались в личном и командном зачётах. В копилке сборной Пермского края 12 медалей в личном первенстве: 5 золотых, 1 серебреная и 6 бронзовых.
В последний день межрегиональных соревнований на стадионе «Прометей» участники выполняли самое технически сложное, но «освежающее» упражнение — боевое развëртывание. Три пермских команды завоевали золото в боевом развертывании. Участники соединяли насос и резервуар, прокладывали рукавную линию и подавали воду на тушение. Задание считалось выполненным, когда емкость заполнилась водой.
Есть такая традиция, когда победители купают своего наставника в ёмкости. Тренерский штаб пермяков трижды принимал водные процедуры.