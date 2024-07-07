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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Пермячка завоевала бронзу в первом Чемпионате России в беге на 1 милю по шоссе

Пермячка завоевала бронзу в первом Чемпионате России в беге на 1 милю по шоссе

7 июля 2024, 04:24
Фото: Федерации легкой атлетики Пермского края
Масштабное спортивное мероприятие прошло в подмосковном поселении Вороновском. Его частью стал первый в истории Чемпионат России в беге на 1 милю (1609,344 м) по шоссе.

Полина Гридина из спортивно-юношеской школы №1 города Перми (тренеры Суворова Т.Н., Суворов Н.В.) стала третьей с результатом 4 минуты 48,15 секунд, завоевала бронзовую медаль Чемпионата России в беге на 1 милю по шоссе.

Бег на милю (1609,344 м) — официальная спортивная дисциплина. Это единственная неметрическая дистанция, на которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций по-прежнему регистрирует мировые рекорды. Бег на милю не является олимпийским видом спорта, но очень популярен.

Видео: фото Федерации легкой атлетики Пермского края
#Спорт#Видео#Бег#Победитель#Бег на милю#Бег по шоссе
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