Пермячка завоевала бронзу в первом Чемпионате России в беге на 1 милю по шоссе

Масштабное спортивное мероприятие прошло в подмосковном поселении Вороновском. Его частью стал первый в истории Чемпионат России в беге на 1 милю (1609,344 м) по шоссе.

Полина Гридина из спортивно-юношеской школы №1 города Перми (тренеры Суворова Т.Н., Суворов Н.В.) стала третьей с результатом 4 минуты 48,15 секунд, завоевала бронзовую медаль Чемпионата России в беге на 1 милю по шоссе. Бег на милю (1609,344 м) — официальная спортивная дисциплина. Это единственная неметрическая дистанция, на которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций по-прежнему регистрирует мировые рекорды. Бег на милю не является олимпийским видом спорта, но очень популярен. Видео: фото Федерации легкой атлетики Пермского края