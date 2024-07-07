Пермяки просят Правительство России спасти от пробок на трассе Пермь-Екатеринбург

Продолжаются многочасовые пробки на участке трассы Пермь-Екатеринбург около Шадейки. «Всё стабильно, стоим на трассе Пермь-Кунгур второй час», — пишут пермяки. «Надо как-то регулировать, столько всего сейчас в помощь. Можно отследить, в каком направлении сколько машин, рассчитать скорость, регулировать движение. И проблем ведь не будет, если работа налажена. Просим обратить внимание на эту проблему Правительство России и губернатора Дмитрия Махонина», — комментируют те, кто уже не в первый раз попадает в эту пробку.

«Проходная система не настроена совсем, стоит один молодой парень, пытается что-то регулировать, но у него явно не получается», — сообщают другие автовладельцы.