Пермяки просят Правительство России спасти от пробок на трассе Пермь-Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Продолжаются многочасовые пробки на участке трассы Пермь-Екатеринбург около Шадейки. «Всё стабильно, стоим на трассе Пермь-Кунгур второй час», — пишут пермяки. «Надо как-то регулировать, столько всего сейчас в помощь. Можно отследить, в каком направлении сколько машин, рассчитать скорость, регулировать движение. И проблем ведь не будет, если работа налажена. Просим обратить внимание на эту проблему Правительство России и губернатора Дмитрия Махонина», — комментируют те, кто уже не в первый раз попадает в эту пробку.
«Проходная система не настроена совсем, стоит один молодой парень, пытается что-то регулировать, но у него явно не получается», — сообщают другие автовладельцы.
Напомним, по данным ФКУ Упрдор «Прикамье» на участке федеральной автомобильной дороги Р-242 «Пермь –Екатеринбург» ведётся устройство слоёв износа. Работы должны быть завершены в октябре 2024 года, они ведутся в рабочие дни с 8:00 до 20:00. По пятницам время работ ограничено до 16:00, в выходные дни работы с перекрытием движения не ведутся. На участке ремонта, по данным ФКУ Упрдор «Прикамье», организовано реверсивное движение.