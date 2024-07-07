properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Пермяки просят Правительство России спасти от пробок на трассе Пермь-Екатеринбург

Пермяки просят Правительство России спасти от пробок на трассе Пермь-Екатеринбург

7 июля 2024, 10:50
Фото: properm.ru
Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург сохраняются. Пермяки, оказавшиеся в этих пробках не в первый раз, пишут на своих страницах посты, обращаясь к Правительству России и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Продолжаются многочасовые пробки на участке трассы Пермь-Екатеринбург около Шадейки. «Всё стабильно, стоим на трассе Пермь-Кунгур второй час», — пишут пермяки. «Надо как-то регулировать, столько всего сейчас в помощь. Можно отследить, в каком направлении сколько машин, рассчитать скорость, регулировать движение. И проблем ведь не будет, если работа налажена. Просим обратить внимание на эту проблему Правительство России и губернатора Дмитрия Махонина», — комментируют те, кто уже не в первый раз попадает в эту пробку.
«Проходная система не настроена совсем, стоит один молодой парень, пытается что-то регулировать, но у него явно не получается», — сообщают другие автовладельцы.

Напомним, по данным ФКУ Упрдор «Прикамье» на участке федеральной автомобильной дороги Р-242 «Пермь –Екатеринбург» ведётся устройство слоёв износа. Работы должны быть завершены в октябре 2024 года, они ведутся в рабочие дни с 8:00 до 20:00. По пятницам время работ ограничено до 16:00, в выходные дни работы с перекрытием движения не ведутся. На участке ремонта, по данным ФКУ Упрдор «Прикамье», организовано реверсивное движение.

«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков
Узнать подробнее
#Пермь-екатеринбург#Ремонт дорог#Пробки
Подпишитесь
Сегодня в Пермском крае будет сильная гроза. Что делать, если она вас застанет?
Сегодня, 11:37
На дороге Пермь-Чернушка погиб автомобилист 1999 года рождения
Сегодня, 08:02
В Перми свой первый рейс совершит электричка «Финист». Чем она интересна?
Сегодня, 11:26
В Перми чуть не утонул молодой человек, решивший заплыть за буйки
Сегодня, 11:08
В каких городах-миллионниках России так же жарко, как в Перми?
Сегодня, 03:40