Поисковики просят помощи в розыске мужчины в Лысьве

Последний раз он выходил на связь 4 июля 2024 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Всех, кому известно местонахождение Алексея Филипского, могут сообщить по телефонам 8-912-880-41-60 — волонтёры; 8-902-790-44-79 — инфорг Сергей. Или позвонить в полицию.