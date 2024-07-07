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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Поисковики просят помощи в розыске мужчины в Лысьве

Поисковики просят помощи в розыске мужчины в Лысьве

7 июля 2024, 10:24
В городе Лысьва Пермского края пропал мужчина, ему 41 год, последний раз он выходил на связь 4 июля.

По данным поискового отряда «Регион 59 — поиск пропавших людей», устанавливается местонахождения Алексея Филипского из города Лысьва Пермского края.

Последний раз он выходил на связь 4 июля 2024 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Всех, кому известно местонахождение Алексея Филипского, могут сообщить по телефонам 8-912-880-41-60 — волонтёры; 8-902-790-44-79 — инфорг Сергей. Или позвонить в полицию.

#Розыск#Поиск людей#Поиск пропавшего#Внимание, розыск#Поиск пермский край
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