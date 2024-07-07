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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В экстрим-парке Перми снова травмировался ребенок-спортсмен

В экстрим-парке Перми снова травмировался ребенок-спортсмен

7 июля 2024, 14:11
Фото: properm.ru
Это уже далеко не первый случай, когда спортсмены серьезно травмируются в экстрим-парке в Перми.

«Ну сколько можно?» — говорит вице-президент Пермской краевой федерации велосипедного спорта, тренер сборной Пермского края по велосипедному спорту Ростислав Коневских. Напомним, травмы происходят из-за неровных швов бетонной чаши. Городские власти признают проблему и обещают отремонтировать спортивное сооружение в 2025 году. Но спортсмены продолжают кататься, потому что больше негде, рисковать и получать травмы.

Упавшему сегодня вызвали скорую помощь.

Бетонная чаша экстрим-парка в Перми будет отремонтирована в 2025 году
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Видео: properm.ru
#Видео#Экстрим-парк#Юетонная чаша#Райдеры
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