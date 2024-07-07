В экстрим-парке Перми снова травмировался ребенок-спортсмен

«Ну сколько можно?» — говорит вице-президент Пермской краевой федерации велосипедного спорта, тренер сборной Пермского края по велосипедному спорту Ростислав Коневских. Напомним, травмы происходят из-за неровных швов бетонной чаши. Городские власти признают проблему и обещают отремонтировать спортивное сооружение в 2025 году. Но спортсмены продолжают кататься, потому что больше негде, рисковать и получать травмы.