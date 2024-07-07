В каких городах-миллионниках России так же жарко, как в Перми?

«Жара, жара, жареное солнце больших городов», — поется в одной известной песне. Сервис Яндекс Погода выяснил, какова температура воздуха в эти выходные в городах-миллионниках. В Перми сегодня, в воскресенье, 7 июля, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +19°…+27°. Днем она достигнет +24°…+27°, а вечером остановится на отметке +22°…+24°.