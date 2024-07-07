В каких городах-миллионниках России так же жарко, как в Перми?

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«Жара, жара, жареное солнце больших городов», — поется в одной известной песне. Сервис Яндекс Погода выяснил, какова температура воздуха в эти выходные в городах-миллионниках. В Перми сегодня, в воскресенье, 7 июля, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +19°…+27°. Днем она достигнет +24°…+27°, а вечером остановится на отметке +22°…+24°.
Примерно такая же погода в Москве, Красноярске, Казани, Екатеринбурге и Сочи. А вот лидерами в рейтинге самых жарких городов стали Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара, Уфа и Саратов — там воздух прогреется до +30°…+37°.
Холоднее всего в эти выходные будет в Санкт-Петербурге, Омске и Владивостоке. Здесь температура составит +18°…+25°.