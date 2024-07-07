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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В Коми-округе закрывают школу и детский сад

В Коми-округе закрывают школу и детский сад

7 июля 2024, 13:44
В деревне Тимино Юсьвинского муниципалитета закрывают школу и детский сад. Детей предлагают возить за 18 км в Купрос. Об этом сообщает издание «Парма новости».

По данным издания, жители написали обращения во все инстанции, вплоть до президента и генпрокуратуры. Но скорее всего, это не поможет. Школа и сад размещаются в деревянном здании, в школе учится 18 детей, детский сад посещают семь детей. Причина закрытия — экономическая неэффективность. Родители переживают, что детей будут возить по разбитой дороге, да и остановочных комплексов в деревне нет.

По такой дороге будут возить детей на школьном автобусеПо такой дороге будут возить детей на школьном автобусе
По такой дороге будут возить детей на школьном автобусе
Фото: издания «Парма Новости»

Тем, кто не согласен отправлять детей в школу автобусе, предлагают перейти на семейное образование. У родителей малышей детсадовского возраста вариантов также два: или отправлять детей на автобусе или оставлять дома.

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