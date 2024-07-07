В Коми-округе закрывают школу и детский сад

По данным издания, жители написали обращения во все инстанции, вплоть до президента и генпрокуратуры. Но скорее всего, это не поможет. Школа и сад размещаются в деревянном здании, в школе учится 18 детей, детский сад посещают семь детей. Причина закрытия — экономическая неэффективность. Родители переживают, что детей будут возить по разбитой дороге, да и остановочных комплексов в деревне нет.