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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

В Куединском районе Прикамья в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир легковушки

В Куединском районе Прикамья в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир легковушки

7 июля 2024, 08:21
6 июля 2024 года около 13.00 по автодороге Урада-Ошья-Пантелеевка двигался автомобиль «ВАЗ 2121» под управлением мужчины 1994 года рождения.
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Дтп

По предварительной информации, на 5 км трассы по не установленной пока причине водитель допустил съезд с дороги и врезался в препятствие. В результате автоаварии водитель погиб на месте происшествия, пассажир 1979 года рождения получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудник госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим, установленную дистанцию и не нарушать правила маневрирования.

#Дтп#Происшествие#Авария#Гибдд#Дорожно-транспортное происшествие
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