В Куединском районе Прикамья в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир легковушки

По предварительной информации, на 5 км трассы по не установленной пока причине водитель допустил съезд с дороги и врезался в препятствие. В результате автоаварии водитель погиб на месте происшествия, пассажир 1979 года рождения получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.