В Куединском районе Прикамья в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир легковушки

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
По предварительной информации, на 5 км трассы по не установленной пока причине водитель допустил съезд с дороги и врезался в препятствие. В результате автоаварии водитель погиб на месте происшествия, пассажир 1979 года рождения получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудник госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим, установленную дистанцию и не нарушать правила маневрирования.