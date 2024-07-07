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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Перми на улице Декабристов горел частный дом. Предварительно — его подожгли

В Перми на улице Декабристов горел частный дом. Предварительно — его подожгли

7 июля 2024, 10:07
Фото: очевидцев
По данным МЧС по Пермскому краю, никто не погиб и не пострадал. Но деревянный дом сгорел.

Сообщение о пожаре на улице Декабристов в городе Перми поступило оперативным дежурным 7 июля ночью, в 3 часа 8 минут. Пожар тушили 26 человек. ​

Деревянный дом, по предварительным данным, подожгли неизвестные злоумышленники. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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