В Перми на улице Декабристов горел частный дом. Предварительно — его подожгли

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Сообщение о пожаре на улице Декабристов в городе Перми поступило оперативным дежурным 7 июля ночью, в 3 часа 8 минут. Пожар тушили 26 человек.
Деревянный дом, по предварительным данным, подожгли неизвестные злоумышленники. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.