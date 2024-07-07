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В Перми осталось четыре долгостроя. История с обманутыми дольщиками почти завершена

В Перми осталось четыре долгостроя. История с обманутыми дольщиками почти завершена

7 июля 2024, 05:51
Фото: из блога губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
Завершено строительство долгостроя ЖК «Весна» в микрорайоне Парковый. Жилой комплекс когда-то начинала строить ныне обанкротившаяся строительная компания «Камская долина».

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома на улице Углеуральская, 25. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Дом на Углеуральской, 25 — третий из проблемных домов в ЖК «Весна», которые удалось достроить в этом году. Заселены дома на Переселенческой, 98 и 100.

Ещё 138 обманутых дольщиков получат свои квартиры. Выдача ключей начнется в этом месяце, как следует из поста, составляются графики по передаче помещений. Фонд защиты прав граждан сообщает, что почти 400 человек восстановили свои права благодаря завершению строительства ЖК «Весна».

Продолжаются работы по завершению ещё четырёх долгостроев в краевой столице (на Карпинского, на Старцева, на Сокольской).

#Обманутые дольщики#Махонин#Новостройки#Долгострои#Долевое строительство#Строительство в перми#Фонд защиты прав дольщиков
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