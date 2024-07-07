В Перми осталось четыре долгостроя. История с обманутыми дольщиками почти завершена

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома на улице Углеуральская, 25. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Дом на Углеуральской, 25 — третий из проблемных домов в ЖК «Весна», которые удалось достроить в этом году. Заселены дома на Переселенческой, 98 и 100.
Ещё 138 обманутых дольщиков получат свои квартиры. Выдача ключей начнется в этом месяце, как следует из поста, составляются графики по передаче помещений. Фонд защиты прав граждан сообщает, что почти 400 человек восстановили свои права благодаря завершению строительства ЖК «Весна».
Продолжаются работы по завершению ещё четырёх долгостроев в краевой столице (на Карпинского, на Старцева, на Сокольской).