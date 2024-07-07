В Перми осталось четыре долгостроя. История с обманутыми дольщиками почти завершена

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома на улице Углеуральская, 25. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Дом на Углеуральской, 25 — третий из проблемных домов в ЖК «Весна», которые удалось достроить в этом году. Заселены дома на Переселенческой, 98 и 100.