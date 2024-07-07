В Перми свой первый рейс совершит электричка «Финист». Чем она интересна?

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Свой первый рейс в Перми совершит «Финист» в понедельник, 8 июля. Новый электропоезд завершил обкатку в регионе и включен в маршрутную сеть. В 9 утра он начнет движение на кольцевом маршруте от станции Пермь-2.
Название «Финист» получил электропоезд ЭС104 — модель новой так называемой «Ласточки» полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.