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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Перми свой первый рейс совершит электричка «Финист». Чем она интересна?

В Перми свой первый рейс совершит электричка «Финист». Чем она интересна?

7 июля 2024, 11:26
«Финист» повезет пермяков по кольцевому маршруту. Этот поезд — новая модель «Ласточки».
Сюжет
Ржд

Свой первый рейс в Перми совершит «Финист» в понедельник, 8 июля. Новый электропоезд завершил обкатку в регионе и включен в маршрутную сеть. В 9 утра он начнет движение на кольцевом маршруте от станции Пермь-2.

Название «Финист» получил электропоезд ЭС104 — модель новой так называемой «Ласточки» полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.

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