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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Пермском крае на пожаре пострадал человек

В Пермском крае на пожаре пострадал человек

7 июля 2024, 06:46
Фото: МЧС по Пермскому краю
МЧС по Пермскому краю сообщает о произошедших пожарах и проведенной профилактической работе за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки пожарные Пермского края выезжали на 10 пожаров, из них три — на территории Перми, по 2 пожара на территориях Горназаводского городского округа, Лысьвеньского городского округа, по 1 пожару на территориях Губахинского городского округа, Частинского муниципального образования, Чусовского городского округа.

На пожарах погибших нет, травмы получил один человек.

450 сотрудников МЧС осуществляли подомовой обход граждан, распространяли листовки, информировали о профилактических мерах противопожарной безопасности.

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