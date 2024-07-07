В Пермском крае на пожаре пострадал человек

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
За прошедшие сутки пожарные Пермского края выезжали на 10 пожаров, из них три — на территории Перми, по 2 пожара на территориях Горназаводского городского округа, Лысьвеньского городского округа, по 1 пожару на территориях Губахинского городского округа, Частинского муниципального образования, Чусовского городского округа.
На пожарах погибших нет, травмы получил один человек.
450 сотрудников МЧС осуществляли подомовой обход граждан, распространяли листовки, информировали о профилактических мерах противопожарной безопасности.