В Пермском крае ожидаются сильные грозы, ливень с градом

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: днем 7 июля ожидается местами сильный дождь, ливень, град. В отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра 17–22 м/с.
Местами по краю днем ожидается жара до 30-31 градуса.
Жителям региона МЧС по Пермскому краю рекомендует в связи с прогнозируемыми порывами ветра не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.