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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

В Пермском крае ожидаются сильные грозы, ливень с градом

В Пермском крае ожидаются сильные грозы, ливень с градом

7 июля 2024, 05:31
Фото: properm.ru
По данным Пермского ЦГМС 7 июля по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: днем 7 июля ожидается местами сильный дождь, ливень, град. В отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра 17–22 м/с.

Местами по краю днем ожидается жара до 30-31 градуса.

Жителям региона МЧС по Пермскому краю рекомендует в связи с прогнозируемыми порывами ветра не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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