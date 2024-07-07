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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:28

В поселке Ильинском Пермского края власти сдают в аренду Дом Рогова

В поселке Ильинском Пермского края власти сдают в аренду Дом Рогова

7 июля 2024, 06:26
Фото: Минимущества Пермского края
Объекту культурного наследия ищут инвестора, используя механизм «Аренда за 1 рубль».

Дом, в котором жил историк-краевед, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря Николай Рогов, построен в 1864 году, площадь — 560 кв. м. Земельный участок — 3160 кв. м.

Здание является объектом культурного наследия. Начальная цена для аренды — 560 рублей в год, с возможностью долгосрочной аренды до 49 лет по ставке в 1 рубль за квадратный метр в год, при условии проведения необходимых ремонтных и реставрационных работ.

Власти надеются, что привлечение инвестиций не только способствует сохранению исторического здания, но и позволит адаптировать его под современные общественные и коммерческие инициативы (торговые точки, мини-гостиницы, кафе).

По аналогичной схеме нашли инвестора для «Дома Пермского инженерного товарищества», расположенного в Перми по адресу улица Пермская, 45.

Заявки на участие в аукционе на право аренды Дома Рогова принимаются до 8 июля.

Дом Н. А. Рогова. Одноэтажное, деревянное, «П»-образное, со скатной крышей здание, расположенное в центральной части поселка. Прямоугольные окна объекта культурного наследия обрамлены рамочными деревянными наличниками, часть наличников с сандриками-полочкой. Стены завершены венчающим карнизом небольшого выноса. Углы отмечены фигурными лопатками. Площадь здания составляет 505,6 кв. м.
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