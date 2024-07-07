В Воронежской области эвакуируют жителей из района атаки склада дронами

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Жителей одного из населённых пунктов Подгоренского района Воронежской области эвакуируют. Причину объяснил губернатор Александр Гусев: «Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается».
Из-за взрывов загорелась хозяйственная постройка в одном из дворов. С огнём уже справились. Пострадавших нет.
Дорога, которая идёт через село, перекрыта. Автобусы для эвакуации прибыли заранее, сейчас людей везут в пункты временного размещения.
В границах населённого пункта введён режим ЧС. Ночью склад в Воронежской области атаковали дронами. Система ПВО отработала на все 100%, однако обломки БПЛА вызвали детонацию взрывоопасных объектов неподалёку от жилых домов.