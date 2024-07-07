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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

В Воронежской области эвакуируют жителей из района атаки склада дронами

В Воронежской области эвакуируют жителей из района атаки склада дронами

7 июля 2024, 07:17
Фото: voronezh-news
Под Воронежем введён режим ЧС. Дорога перекрыта. Людей эвакуировали на автобусах.

Жителей одного из населённых пунктов Подгоренского района Воронежской области эвакуируют. Причину объяснил губернатор Александр Гусев: «Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается».

Из-за взрывов загорелась хозяйственная постройка в одном из дворов. С огнём уже справились. Пострадавших нет.

Дорога, которая идёт через село, перекрыта. Автобусы для эвакуации прибыли заранее, сейчас людей везут в пункты временного размещения.

В границах населённого пункта введён режим ЧС. Ночью склад в Воронежской области атаковали дронами. Система ПВО отработала на все 100%, однако обломки БПЛА вызвали детонацию взрывоопасных объектов неподалёку от жилых домов.

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