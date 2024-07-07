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Жители Усть-Качки просят федеральные и региональные власти национализировать курорт

Жители Усть-Качки просят федеральные и региональные власти национализировать курорт

7 июля 2024, 12:24
С обращением о национализации курорта «Усть-Качка» жители села обратились к Роману Путину, председателю общественной организации «Всероссийский комитет поддержки Путина».

Жители села «Усть — Качка» обратились с требованием восстановить историческую правду и обеспечить возврат курорта «Усть — Качка» в государственную собственность. А также обеспечить исполнение законодательства РФ в отношении жителей села, лишенных прав приватизации квартир, в которых они проживают несколько десятков лет.

В своем обращении они просят Романа Путина инициировать обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением о национализации курорта и возврате людям их квартир.

В начале июня общественная организация провела рабочую встречу с генеральным директором ЗАО Курорта «Усть — Качка» Сергеем Постниковым, обсуждали предложения по урегулированию конфликта с жителями села, чьи квартиры оказались в собственности курорта. Было выдвинуто предложение: сесть за стол переговоров с жителями и найти мирный путь решения возникшей проблемы. Но предложение представителями ЗАО курорт «Усть — Качка» было проигнорировано.

Общественная организация взяла в работу обращение, намерена направить его на рассмотрение в Генеральную прокуратору РФ и в Следственный комитет РФ. Отдельные обращения с просьбой включиться в решение вопросов жителей Пермского края будут направлено губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, главе города Перми Эдуарду Соснину и главе Пермского муниципального округа Владимиру Цветову.

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