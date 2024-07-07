Жители Усть-Качки просят федеральные и региональные власти национализировать курорт

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Жители села «Усть — Качка» обратились с требованием восстановить историческую правду и обеспечить возврат курорта «Усть — Качка» в государственную собственность. А также обеспечить исполнение законодательства РФ в отношении жителей села, лишенных прав приватизации квартир, в которых они проживают несколько десятков лет.
В своем обращении они просят Романа Путина инициировать обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением о национализации курорта и возврате людям их квартир.
В начале июня общественная организация провела рабочую встречу с генеральным директором ЗАО Курорта «Усть — Качка» Сергеем Постниковым, обсуждали предложения по урегулированию конфликта с жителями села, чьи квартиры оказались в собственности курорта. Было выдвинуто предложение: сесть за стол переговоров с жителями и найти мирный путь решения возникшей проблемы. Но предложение представителями ЗАО курорт «Усть — Качка» было проигнорировано.
Общественная организация взяла в работу обращение, намерена направить его на рассмотрение в Генеральную прокуратору РФ и в Следственный комитет РФ. Отдельные обращения с просьбой включиться в решение вопросов жителей Пермского края будут направлено губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, главе города Перми Эдуарду Соснину и главе Пермского муниципального округа Владимиру Цветову.