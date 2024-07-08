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Posted 8 июля, 06:26

Published 8 июля, 06:26

Modified 8 июля, 06:28

Updated 8 июля, 06:28

Абитуриенты теперь могут поступить на целевое обучение через «Госуслуги»

8 июля 2024, 06:26
Все необходимые документы можно прикрепить онлайн.

В этом году абитуриенты могут поступить на целевое обучение через портал «Госуслуги». Целевое обучение — это такая форма получения образования, когда компания оплачивает учебу в вузе или колледже, а студенты работают в ней сразу после выпуска.

Студенты, которые уже учатся и хотят выбрать целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде напрямую заказчику или через вуз либо колледж. А поступающие в магистратуру или аспирантуру — только через вуз.

Преимущества у онлайн-подачи документов в приемную комиссию неоспоримы. С помощью суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» у абитуриента есть возможность:

  • подать заявление в пять вузов, в каждом из них — на пять направлений подготовки;
  • приложить к заявлению данные об аттестате, олимпиадах, положенных льготах и результаты ЕГЭ;
  • в режиме онлайн записаться на внутренние или дополнительные вступительные экзамены;
  • через личный кабинет получать уведомления о датах испытаний и их результатах, а также конкурсные списки;
  • отправить оригинал аттестата, когда выбор вуза сделан.

Документы от абитуриентов через «Госуслуги» принимают более чем 1 тыс. государственных и частных вузов, а также их филиалов, обращает внимание портал объясняем.рф.

Плюсы поступления в колледж онлайн:

  1. Возможность подать заявление в любое количество колледжей;
  2. Возможность приложить необходимые документы к заявлению;
  3. Информирование о дополнительных испытаниях и возможном зачислении через личный кабинет;
  4. Возможность использования сервиса иностранцами, если у них есть подтвержденная учетная запись на портале.

В режиме онлайн заявления принимают более 3,7 тыс. колледжей из разных регионов России.

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#Общество#Образование
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