Абитуриенты теперь могут поступить на целевое обучение через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В этом году абитуриенты могут поступить на целевое обучение через портал «Госуслуги». Целевое обучение — это такая форма получения образования, когда компания оплачивает учебу в вузе или колледже, а студенты работают в ней сразу после выпуска.
Студенты, которые уже учатся и хотят выбрать целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде напрямую заказчику или через вуз либо колледж. А поступающие в магистратуру или аспирантуру — только через вуз.
Преимущества у онлайн-подачи документов в приемную комиссию неоспоримы. С помощью суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» у абитуриента есть возможность:
Документы от абитуриентов через «Госуслуги» принимают более чем 1 тыс. государственных и частных вузов, а также их филиалов, обращает внимание портал объясняем.рф.
Плюсы поступления в колледж онлайн:
В режиме онлайн заявления принимают более 3,7 тыс. колледжей из разных регионов России.