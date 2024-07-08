Большинство россиян верят в любовь с первого взгляда

Три четверти участников (76%) считают, что оптимальным возрастом для заключения брака является период от 21 до 30 лет. Для большинства россиян основой прочного брака считается любовь (68%). Более того, 84% поддерживают мысль о том, что финансовая стабильность играет важную роль в семейном счастье.