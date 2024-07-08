Большинство россиян верят в любовь с первого взгляда

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Полученные результаты опроса доступны на портале 360.ru.
В исследовании приняли участие 1200 респондентов. Большинство опрошенных хотят знакомиться с потенциальными партнерами в реальной жизни. По мнению опрошенных, лучшими местами для этого являются рабочее место, университет или колледж, клубы с общими интересами и компании друзей.
Идеальным свиданием россияне назвали прогулку на свежем воздухе, поход в ресторан или кафе, а также посещение кинотеатра. Как самые неудачные варианты были указаны ночной клуб и фудкорт.
По данным опроса, 64% респондентов никогда не пользовались приложениями для знакомств, а 68% не считают эти платформы серьезным способом для построения отношений.
Три четверти участников (76%) считают, что оптимальным возрастом для заключения брака является период от 21 до 30 лет. Для большинства россиян основой прочного брака считается любовь (68%). Более того, 84% поддерживают мысль о том, что финансовая стабильность играет важную роль в семейном счастье.
По мнению респондентов, главными причинами развода являются измена и неверность, проблемы с алкоголем и наркотиками, насилие и агрессия, а также неуважительное отношение к партнеру.