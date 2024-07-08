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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Большинство россиян верят в любовь с первого взгляда

8 июля 2024, 14:03
По мнению 52% жителей России, любовь с первого взгляда существует. Чаще всего такую точку зрения разделяют люди старше 55 лет.

Полученные результаты опроса доступны на портале 360.ru.

В исследовании приняли участие 1200 респондентов. Большинство опрошенных хотят знакомиться с потенциальными партнерами в реальной жизни. По мнению опрошенных, лучшими местами для этого являются рабочее место, университет или колледж, клубы с общими интересами и компании друзей.

Идеальным свиданием россияне назвали прогулку на свежем воздухе, поход в ресторан или кафе, а также посещение кинотеатра. Как самые неудачные варианты были указаны ночной клуб и фудкорт.

По данным опроса, 64% респондентов никогда не пользовались приложениями для знакомств, а 68% не считают эти платформы серьезным способом для построения отношений.

Три четверти участников (76%) считают, что оптимальным возрастом для заключения брака является период от 21 до 30 лет. Для большинства россиян основой прочного брака считается любовь (68%). Более того, 84% поддерживают мысль о том, что финансовая стабильность играет важную роль в семейном счастье.

По мнению респондентов, главными причинами развода являются измена и неверность, проблемы с алкоголем и наркотиками, насилие и агрессия, а также неуважительное отношение к партнеру.

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