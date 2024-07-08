Два дня жары и постепенное похолодание. Синоптики — о погоде в Прикамье на эту неделю

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Первая половина начавшейся недели в Пермском крае будет теплой, затем придет похолодание. Прогреву будет мешать облачность и вчерашнее прохождение холодного фронта, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Сегодня, 8 июля, ожидаются локальные дожди с грозами, на севере и востоке региона до +28˚, на остальной территории +20…+25˚, теплее всего будет вечером — к примеру, в Перми до +25˚.
9 и 10 июля под действием разрушающегося гребня антициклона с Европейской территории России в теплой воздушной массе в Прикамье будет малооблачно и без осадков. На севере и северо-западе края остается вероятность возникновения грозы в среду. Вернется жара: ночью +13…+18˚, днем +27…+30˚, в Перми в течение обоих дней +28…+30˚.
В четверг начнется вторжение холодного воздуха по восточной периферии антициклона. Над Зауральем сформируется высотная ложбина, ветер сменится на северное направление. В течение дня холодный фронт пройдет через Прикамье с севера на юг, больше всего осадков прогнозируется на юге во второй половине дня. В южных районах региона ожидается температура воздуха днем до +25…+28˚, на остальной территории до +19…+24˚. Ночь на четверг будет теплой — до +17…+21˚. В Перми в течение дня могут пройти дожди и грозы, но не во всех районах, прогнозируется до +23˚ днем.
В пятницу, 12 июля, на юго-востоке Пермского края продолжатся дожди, они могут захватить и центральные районы. На севере и западе Прикамья будет без осадков. Ночью прогнозируется до +12…+17˚, днем +17…+22˚, в зависимости от облачности. В Перми максимальная температура воздуха составит около +20˚.
Предварительно, в выходные в регионе ночью похолодает до +8…+13˚, днем будет +18…+24˚ — это немного ниже нормы для середины июля.