Два дня жары и постепенное похолодание. Синоптики — о погоде в Прикамье на эту неделю

В четверг начнется вторжение холодного воздуха по восточной периферии антициклона. Над Зауральем сформируется высотная ложбина, ветер сменится на северное направление. В течение дня холодный фронт пройдет через Прикамье с севера на юг, больше всего осадков прогнозируется на юге во второй половине дня. В южных районах региона ожидается температура воздуха днем до +25…+28˚, на остальной территории до +19…+24˚. Ночь на четверг будет теплой — до +17…+21˚. В Перми в течение дня могут пройти дожди и грозы, но не во всех районах, прогнозируется до +23˚ днем.