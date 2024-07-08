properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Две пары близнецов сыграли двойную свадьбу в Прикамье

Две пары близнецов сыграли двойную свадьбу в Прикамье

8 июля 2024, 06:22
Фото: Администрация Березников
Администрация Березников поздравила земляков в соцсетях.

В Пермском крае свадьбу сыграли две пары близняшек — Баяндины Константин и Наталья, Максим и Дарья. Сообщение об этом появилось в группе администрации Березников.

«Прекрасное событие в Год семьи! Двойное счастье — двойная свадьба. Поздравляем пары близняшек Баяндиных Константина и Наталью, Максима и Дарью с этим замечательным событием! Пусть семейная жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием, уважением и гармонией», — пишут власти в социальной сети.

В комментариях пермяки желают молодоженам счастья, а также «не перепутать и не обознаться».

Читайте также:
В Сивинском округе появился второй Пуп земли в ПрикамьеС начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детейДревние пермяки были прогрессивнее, чем это считалось ранее
#Свадьба#Прикамье#Близнецы#Поздравления#Любовь#Год семьи#Константин и наталья#Максим и дарья#Группа администрации#Взаимопонимание#Уважение#Гармония
Подпишитесь
Скончался один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
Сегодня, 06:43
Два дня жары и постепенное похолодание. Синоптики — о погоде в Прикамье на эту неделю
Сегодня, 06:07
Мотовилиха, Закамск, Свердловский. Часть домов в Перми временно останется без воды
Сегодня, 04:43
Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье
Сегодня, 04:40
Замглавы Добрянского округа по ЖКХ назначен директор казначейства Алексей Симонов
Сегодня, 03:26
Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Сегодня, 02:42