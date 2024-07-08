Две пары близнецов сыграли двойную свадьбу в Прикамье

«Прекрасное событие в Год семьи! Двойное счастье — двойная свадьба. Поздравляем пары близняшек Баяндиных Константина и Наталью, Максима и Дарью с этим замечательным событием! Пусть семейная жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием, уважением и гармонией», — пишут власти в социальной сети.