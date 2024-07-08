Екатерина Ивонина была лучшей на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Пермячка Екатерина Ивонина с результатом 9 минут 25,69 секунд выигрывает дистанцию 3000 м с препятствиями на Кубке России, который проходит в Чебоксарах и завоевывает золотую медаль. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Пермского края в своем телеграм-канале.
Это уже третье «золото» в активе сборной Пермского края на этом старте. До этого, 7 июля Константин Холмогоров был лучшим в беге на 800 м. Также вчера Владимир Никитин выиграл Кубок России в беге на дистанции 5000 м.