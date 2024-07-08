Эксперт рассказал, что будет на рынке жилья в Перми после отмены льготной ипотеки

Если до 2017 года в новостройке в центре Перми можно было приобрести квартиру по средней цене 70-80 тыс. рублей за 1 кв. м, то теперь стоимость составляет 200-280 тыс. рублей за 1 кв. м. Для районов, которые не очень удалены от основного пятна застройки, в 2017 году стоимость квартир в новостройках составляла 50 тыс. рублей за 1 кв. м, теперь — 130-150 тыс. рублей за 1 кв. м. Даже в деревне Кондратово рядом с Пермью средняя цена «квадрата» в новостройке — на уровне более 100 тыс. рублей, несмотря на обилие новостроек и широкий выбор объектов. Пока в Перми это единственное место, где есть конкуренция застройщиков, говорит Владимир Щербаков.