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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Отмена льготной ипотеки с 1 июля 2024 года: чего ждать пермякам

Эксперт рассказал, что будет на рынке жилья в Перми после отмены льготной ипотеки

8 июля 2024, 11:59
Фото: ideogram.ai

Отмена льготной ипотеки с 1 июля 2024 года: чего ждать пермякам

К чему готовиться и нужно ли покупать новую квартиру в ближайшее время — читайте в материале.
Сюжет
Ипотека

С 1 июля этого года в России отменили программу льготной ипотеки. Квартиры в новостройках стали недоступнее, ведь по ставке 8% их больше не приобрести. Как изменилась ситуация на рынке недвижимости, будут ли вводить новые программы доступного жилья и к чему готовиться пермякам — рассказал Properm.ru эксперт рынка недвижимости, финансовый консультант и риелтор Владимир Щербаков.

Изменения на рынке новостроек и вторичного жилья

В июле аналитики ждут увеличения ключевой ставки Центробанка России. Инфляционное давление остается стабильно высоким, а это значит, что ставку могут повысить еще несколько раз. Это должно значительно охладить спрос пермяков на ипотечное кредитование.

С такими высокими ставками как сейчас, спрос и количество сделок на рынке вторичного жилья тоже снижаются. По словам Владимира Щербакова, чтобы продать квартиру не в новостройке, продавцы вынуждены делать ощутимые скидки — порой до 10-15% — в зависимости от объекта, ситуации и позиций сторон.

Что касается рынка новостроек в Перми, то здесь рост цен продолжается, а спрос остается устойчивым. Это происходит из-за повышения себестоимости строительства, дорогих кредитов для застройщиков (так как большинство девелоперов строит за счет заемных средств банков по проектному финансированию), малого объема предложения по сравнению с другими городами-миллионниками и слабой конкуренции на рынке.

Если человек хочет купить квартиру в Перми и ищут конкретное место, чаще всего, ему приходится покупать объект в каком-то одном дома просто потому, что других здесь никто не строит. Это чревато тем, что застройщик может продать объект любого качества в конкретном районе, так как у него нет конкурентов.

Судить о последствиях отмены программы льготной ипотеки можно будет ближе к концу текущего года. Уже с середины июня банки стали массово отменять согласования и закрывать возможности получения господдержки для новых клиентов. Тогда кто не успел, тот действительно опоздал.

Судить о последствиях отмены программы льготной ипотеки можно будет ближе к концу 2024 года.Судить о последствиях отмены программы льготной ипотеки можно будет ближе к концу 2024 года.
Судить о последствиях отмены программы льготной ипотеки можно будет ближе к концу 2024 года.
Фото: ideogram.ai

Доступность жилья в ближайшем будущем

Доступность жилья для пермяков продолжит снижаться. Два ключевых фактора на рынке недвижимости — массовое внедрение эскроу-счетов в 2017–2018 годах и господдержка в 2020–2024 годах — толкнули цены в космос. Зарплаты россиян за этот период выросли примерно вдвое, а жилье подорожало втрое.

Если до 2017 года в новостройке в центре Перми можно было приобрести квартиру по средней цене 70-80 тыс. рублей за 1 кв. м, то теперь стоимость составляет 200-280 тыс. рублей за 1 кв. м. Для районов, которые не очень удалены от основного пятна застройки, в 2017 году стоимость квартир в новостройках составляла 50 тыс. рублей за 1 кв. м, теперь — 130-150 тыс. рублей за 1 кв. м. Даже в деревне Кондратово рядом с Пермью средняя цена «квадрата» в новостройке — на уровне более 100 тыс. рублей, несмотря на обилие новостроек и широкий выбор объектов. Пока в Перми это единственное место, где есть конкуренция застройщиков, говорит Владимир Щербаков.

Качество строительства не повышается, проектные решения упрощаются и застройщики начинают экономить на материалах и оборудовании. Если раньше можно было взять двухкомнатную квартиру площадью до 60 кв. м в качественно оснащенном доме рядом с центром Перми за 3 млн рублей, то теперь придется потратить в 2-2,5 раза больше за квартиру в доме, оснащенность которого может вызвать вопросы.

Эксперты пока не замечают позитивных перспектив по доступности жилья для пермяков. Выход есть: при увеличении объемов строительства и выходе застройщиков в одни и те же локации возможен рост конкуренции, ведущий за собой ценовую борьбу за клиента. Профессионалы всегда в состоянии качественно оценить потенциал развития территории и инвестиционные возможности для покупки жилья в новостройке, а в случае со вторичным жильем — оценить его реальную стоимость.

За последние семь лет цены на новостройки в Перми увеличились в 2-2,5 раза.За последние семь лет цены на новостройки в Перми увеличились в 2-2,5 раза.
За последние семь лет цены на новостройки в Перми увеличились в 2-2,5 раза.
Фото: ideogram.ai

Снижение спроса после отмены льготной ипотеки

Льготная ипотека была главным драйвером роста продаж на рынке новостроек как в Перми, так и в других российских городах. Более чем в 70% сделок применялась та или иная льготная программа.

По разным оценкам, спрос может снизиться на 15-30% в ближайшие месяцы. По словам Владимира Щербакова, обычное количество для Перми — около 1,5 тыс. сделок в месяц, а в годы господдержки — 2-4 тыс. сделок. Рынок может постепенно вернуться к обычному числу сделок с недвижимостью — 1,4-1,5 тыс. ежемесячно. Также снизится число пермяков, инвестирующих в новостройки, и почти все сделки будут для тех, кто хочет купить жилье и жить в нем, а не сдавать в аренду.

Спрос на новостройки ожидаемо снизится.Спрос на новостройки ожидаемо снизится.
Спрос на новостройки ожидаемо снизится.
Фото: ideogram.ai

Станет ли популярным вторичное жилье

Рост популярности «вторички» маловероятен, потому что люди в первую очередь ориентируются на размер ежемесячного платежа по ипотеке, а более 80% покупателей используют ипотечные средства. При прочих равных условиях часто получается, что ежемесячный платеж по ипотеке ниже при покупке новостройки по разным специальным программам, разработанным банками и застройщиками.

Здесь вторичный рынок проигрывает. Если покупатель берет новую квартиру для улучшения жилищных условий и ему не хватает ресурсов, то он оформляет ипотеку. Кроме того, маркетинг застройщиков и низкая грамотность населения создают условия для формирования убеждения, что новостройка однозначно приятнее и качественнее, чем вторичное жилье.

Эксперт советует обратить внимание на свежую «вторичку», но продавцы там часто устанавливают чрезмерно высокие цены и тогда необходимо грамотно торговаться. Среди вторичного жилья в Перми — много вчерашних новостроек, ведь за последние 10 лет введено в эксплуатацию более 300 домов. Чтобы пермякам сделать правильный выбор по адекватной цене нужно знать множество нюансов — например, кто и как эксплуатирует или обслуживает данные дома, технические характеристики здания, контингент проживающих и особенности каждого конкретного дома.

При покупке вторичного жилья нужно учесть множество нюансов.При покупке вторичного жилья нужно учесть множество нюансов.
При покупке вторичного жилья нужно учесть множество нюансов.
Фото: ideogram.ai

Будут ли новые льготные программы ипотеки

Власти уже разрабатывают такие программы. Новые условия будут сформулированы в начале лета. К концу этого года рынок недвижимости, вероятно, перестроится.

Все будет зависеть от новых условий, которые представят банки совместно с застройщиками. Уже сейчас появляются разные программы рассрочек, предоставления траншей, распределение первоначальных взносов по времени и вариативные ставки по ипотеке (когда первые несколько лет ставка низкая, а затем становится базовой).

Эксперты говорят, что нет идеального времени для входа на рынок недвижимости. Если вам необходимо решить ситуацию с жильем сейчас, то лучше делать это в течение полугода или года. На большем горизонте планирования неопределенность слишком велика: цены неизбежно растут на темп инфляции или выше, в зависимости от конкретного объекта и факторов, которые на него влияют.

Идеального времени для покупки квартиры не существует, говорят эксперты.Идеального времени для покупки квартиры не существует, говорят эксперты.
Идеального времени для покупки квартиры не существует, говорят эксперты.
Фото: unsplash.com

Можно ли взять недорогую ипотеку сейчас

Есть возможности выгодно приобрести квартиру в новостройке, но для этого нужно глубоко изнутри знать рынок, общаться с представителями партнерских подразделений банков и застройщиками, чтобы найти более подходящие и выгодные варианты. Сейчас рынок разнообразен и на нем можно найти неочевидные решения, которые широко не рекламируются. Отслеживать такие возможности помогает постоянное нахождение в новостях рынка.

В решении вопроса могут помочь риелторы, но найти действительно качественного специалиста непросто. Хотя это стоит того, если покупатель хочет сделать выгодный выбор, покрыть риски на миллионы рублей и получить качественное жилье.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Ипотека#Льготная ипотека#Жилая недвижимость
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