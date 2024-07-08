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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Эксперт рассказал, как не заразиться церкариозом при купании в водоемах

8 июля 2024, 11:41
В России начался купальный сезон. Эксперты предупреждают, что отдых у водоёмов не всегда безопасен.

Врач высшей категории, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал изданию Regions о возможных рисках для здоровья при купании в неподходящих местах.

Специалист утверждает, что контакт кожи с застойной водой может привести к заболеванию церкариозом. Это паразитарная инфекция, которая возникает при купании в водоёмах с температурой выше +20 градусов. Водоплавающие птицы выделяют личинки, которые вызывают это заболевание.

Осипов отмечает, что сначала появляется дерматит и зуд кожи, затем могут возникнуть волдыри и кратковременное повышение температуры тела. Болезнь проходит самостоятельно после гибели личинок. Заражение от человека к человеку невозможно.

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