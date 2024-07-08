Эксперт рассказал, как не заразиться церкариозом при купании в водоемах

Специалист утверждает, что контакт кожи с застойной водой может привести к заболеванию церкариозом. Это паразитарная инфекция, которая возникает при купании в водоёмах с температурой выше +20 градусов. Водоплавающие птицы выделяют личинки, которые вызывают это заболевание.