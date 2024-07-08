Эксперт рассказал, как не заразиться церкариозом при купании в водоемах

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Врач высшей категории, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал изданию Regions о возможных рисках для здоровья при купании в неподходящих местах.
Специалист утверждает, что контакт кожи с застойной водой может привести к заболеванию церкариозом. Это паразитарная инфекция, которая возникает при купании в водоёмах с температурой выше +20 градусов. Водоплавающие птицы выделяют личинки, которые вызывают это заболевание.
Осипов отмечает, что сначала появляется дерматит и зуд кожи, затем могут возникнуть волдыри и кратковременное повышение температуры тела. Болезнь проходит самостоятельно после гибели личинок. Заражение от человека к человеку невозможно.