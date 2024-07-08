Эксперт заявил, что садоводство способствует продлению жизни

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Специалист добавил, что именно работа на земле является главным фактором, способствующим продлению жизни человека. Он отметил, что все долгожители, с которыми он общался, любили садоводство и занимались им с молодости до самой старости, пишет Pravda.Ru.
Такой эффект, прежде всего, связан с тем, садоводы много времени проводят на свежем воздухе, имеют необходимую физическую активность, едят больше растительной и полезной пищи, которая растёт на собственном огороде.
Также Бюттнер в подтверждение своих слов сослался на большое количество исследований, которые открыли, что работы на даче понижают уровень кортизола, а также гормонов стресса.