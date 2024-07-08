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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Эксперт заявил, что садоводство способствует продлению жизни

8 июля 2024, 06:16
Исследователь долголетия Дэн Бюттнер пришёл к выводу, что работы в огороде и в целом садоводство помогают продлить жизнь ни хуже, чем спорт. Это простой и даже неожиданный секрет долголетия.

Специалист добавил, что именно работа на земле является главным фактором, способствующим продлению жизни человека. Он отметил, что все долгожители, с которыми он общался, любили садоводство и занимались им с молодости до самой старости, пишет Pravda.Ru.

Такой эффект, прежде всего, связан с тем, садоводы много времени проводят на свежем воздухе, имеют необходимую физическую активность, едят больше растительной и полезной пищи, которая растёт на собственном огороде.

Также Бюттнер в подтверждение своих слов сослался на большое количество исследований, которые открыли, что работы на даче понижают уровень кортизола, а также гормонов стресса.

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