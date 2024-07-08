Филиал «ПМУ» ко Дню семьи подвел итоги корпоративной поддержки семей сотрудников

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В 2023 году объем расходов филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ на меры поддержки семей сотрудников превысил 14 млн рублей. В коллективном договоре предприятия таких льгот 14.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
— «Уралхим» уделяет особое внимание корпоративной поддержке сотрудников с детьми. Помимо того, что в филиале «ПМУ» средняя заработная плата превышает 100 тыс. рублей, она дополняется множеством льгот и гарантий по коллективному договору. Дополнительные отпуска и ряд видов материальной помощи предусмотрены именно для семейных сотрудников. Это хорошее подспорье.
Филиал «ПМУ» предоставляет сотрудникам, вступающим в брак, дополнительные дни отдыха и выплачивает 10 тыс. рублей в виде материальной помощи. Решить вопрос с жильем семьи могут, участвуя в корпоративной ипотечной программе.
О детях сотрудников «ПМУ» начинает заботиться еще до их появления на свет. Женщины уходят в додекретный отпуск с сохранением среднего заработка в 16 недель беременности вместо 30. В связи с рождением ребенка предприятие выплачивает сотрудникам материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. В принятом на 2024–2026 годы коллективном договоре предусмотрена новая льгота: работодатель предоставляет отцу оплачиваемый выходной день для встречи супруги с новорожденным из роддома.
Дети сотрудников получают от «Уралхима» новогодние подарки, наборы для первоклассников, путевки в детские летние лагеря, участвуют в конкурсах и корпоративных мероприятиях.