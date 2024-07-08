Филиал «ПМУ» ко Дню семьи подвел итоги корпоративной поддержки семей сотрудников

О детях сотрудников «ПМУ» начинает заботиться еще до их появления на свет. Женщины уходят в додекретный отпуск с сохранением среднего заработка в 16 недель беременности вместо 30. В связи с рождением ребенка предприятие выплачивает сотрудникам материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. В принятом на 2024–2026 годы коллективном договоре предусмотрена новая льгота: работодатель предоставляет отцу оплачиваемый выходной день для встречи супруги с новорожденным из роддома.