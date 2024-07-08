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Глава РЭО Буцаев объявил о номинации «Экологическая семья» в рамках «Зеленой премии»

Глава РЭО Буцаев объявил о номинации «Экологическая семья» в рамках «Зеленой премии»

8 июля 2024, 16:10
Фото: 1MI
8 июля в День семьи состоялась встреча генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева с семьями-экоактивистами. В ходе мероприятия глава РЭО дал старт новой номинации «Экологическая семья» в рамках конкурса экологических проектов и инициатив «Зеленая премия».

По словам Дениса Буцаева, запуск новой номинации «Экологическая семья» конкурса «Зеленая премия» символично состоялся в День семьи, любви и верности. В РФ немало семей, в которых и дети, и взрослые стараются придерживаться принципов экологичного образа жизни. Они внедряют экопривычки в свою обычную жизнь и отмечают защиту окружающей среды как ценность. «Мы хотим поощрить такие семьи, дать возможность им заявить о себе и показать всей стране на своем примере, что быть экоактивистом — вполне реально, даже в рамках одной семьи», — подытожил глава РЭО.

Как сообщает newsnn.ru, в номинации «Экологическая семья» разыграют сертификат на сумму 500 тысяч рублей, который можно будет потратить на семейное путешествие.

Согласно заявлению PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, общественный трек «Зеленой премии» состоит из пяти номинаций. В результате отбора будут выявлены экологические лидеры в обществе и студенчестве, социальные предприниматели в экологической сфере, лучшие экологические центры. «Экологическая семья» — специальная тематическая номинация, стартовавшая в рамках «Зеленой премии» впервые.

Партнером номинации «Экологическая семья» выступает ООО «Хартия».

Заявки на участие в номинациях общественного трека принимаются на сайте «Зеленой премии».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена по указу президента. Ее ключевая задача — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно нацпроекту «Экология», это нужно для сокращения объема захоронения ТКО, чтобы тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение вдвое ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей возможно только в рамках построения экономики замкнутого цикла.

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