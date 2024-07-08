Глава РЭО Буцаев объявил о номинации «Экологическая семья» в рамках «Зеленой премии»

По словам Дениса Буцаева, запуск новой номинации «Экологическая семья» конкурса «Зеленая премия» символично состоялся в День семьи, любви и верности. В РФ немало семей, в которых и дети, и взрослые стараются придерживаться принципов экологичного образа жизни. Они внедряют экопривычки в свою обычную жизнь и отмечают защиту окружающей среды как ценность. «Мы хотим поощрить такие семьи, дать возможность им заявить о себе и показать всей стране на своем примере, что быть экоактивистом — вполне реально, даже в рамках одной семьи», — подытожил глава РЭО.