Кировский областной суд оправдал Никиту Белых

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Кировский областной суд оправдал экс-губернатора региона и бывшего пермского депутата Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает кировский портал Newsler из зала суда.
Никиту Белых в рамках дела «Кировской региональной ипотечной корпорации» обвиняли по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
26 декабря прошлого года Октябрьский районный суд Кирова оправдал Белых по первому эпизоду. Что касается второго, ему назначили 2,5 года лишения свободы, однако по этому эпизоду истек срок исковой давности, поэтому бывшего чиновника освободили от наказания.
Сегодня областной суд отменил приговор Октябрьского суда по части 3 статьи 285 УК РФ. По части 3 статьи 286 он постановил прекратить уголовное преследование, так как нет состава преступления. Таким образом, суд удовлетворил аппеляционые жалобы адвокатов и Белых.