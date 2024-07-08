Кировский областной суд оправдал Никиту Белых

26 декабря прошлого года Октябрьский районный суд Кирова оправдал Белых по первому эпизоду. Что касается второго, ему назначили 2,5 года лишения свободы, однако по этому эпизоду истек срок исковой давности, поэтому бывшего чиновника освободили от наказания.