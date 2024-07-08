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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Суда на подводных крыльях «Метеор» выйдут на маршрут до Чайковского в 2027 году

«Метеоры» будут курсировать от Перми до Чайковского с 2027 года

8 июля 2024, 09:54
Фото: properm.ru

Суда на подводных крыльях «Метеор» выйдут на маршрут до Чайковского в 2027 году

Ближайшие три года их ждет модернизация.

Суда на подводных крыльях «Метеор» выйдут на маршрут до Чайковского в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра транспорта Сергея Вешнякова.

В этом году ведется работа по передаче от АО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“ в собственность Пермского края двух скоростных судов на подводных крыльях типа „Метеор“. В период с 2024 по 2026 год будут проведены необходимые работы по их модернизации, после чего, начиная с 2027 года, планируется их эксплуатация на маршруте „Пермь-Чайковский“.

По данным СМИ, на восстановление «Метеоров» может потребовать порядка 200 млн рублей. Но для собственника, ООО «Теплоход ‚Владимир Маяковский», ремонт обойдется гораздо дешевле покупки нового судна аналогичного типа.

Также Пермским краем подана заявка в АО «ГТЛК» на приобретение двух скоростных судов на подводных крыльях типа «Валдай-45Р» на условиях льготного лизинга. Уже в этом году планируется заключить контракт, согласно которому поставка судов ожидается в конце 2026 года. Они планируются для нового маршрута «Пермь-Оса-Оханск».

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