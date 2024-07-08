Мошенники лишили пермяка 2,5 миллионов рублей

В отдел полиции Индустриального района Перми поступило заявление от 56-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенничества. В одном из мессенджеров гражданину поступил вызов с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Якобы для блокирования операции необходимо оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на «безопасную ячейку». Потерпевший безоговорочно выполнил все условия, навязанные преступником, и перевел на указанный счет почти 2,5 млн рублей.