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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 12:21

Мошенники лишили пермяка 2,5 миллионов рублей

Мошенники лишили пермяка 2,5 миллионов рублей

8 июля 2024, 11:27
Фото: 1MI
Они рассказали потерпевшему о «зеркальном кредите» и «безопасной ячейке».

Пермяк отдал мошенникам почти 2,5 млн рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В отдел полиции Индустриального района Перми поступило заявление от 56-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенничества. В одном из мессенджеров гражданину поступил вызов с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Якобы для блокирования операции необходимо оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на «безопасную ячейку». Потерпевший безоговорочно выполнил все условия, навязанные преступником, и перевел на указанный счет почти 2,5 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.

#Происшествия#Пермь#Криминал#Мошенники
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