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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

В Перми в части домов с 8 по 14 июля отключат холодную воду

Мотовилиха, Закамск, Свердловский. Часть домов в Перми временно останется без воды

8 июля 2024, 04:43
Фото: ideogram.ai

В Перми в части домов с 8 по 14 июля отключат холодную воду

Проверьте, есть ли ваш дом в графике отключений.

Из-за планово-ремонтных работ на сетях сотни пермяков периодически будут оставаться без холодной воды на этой неделе. Об отключениях предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Сегодня, 8 июля, с 10:00 до 10:00 9 июля без водоснабжения останутся дома на ул. Маяковского, 41 и 43.

9 июля с 9:00 до 19:00 с неудобствами столкнутся жильцы домов по Сестрорецкой, 3, 9 и 10.

11 июля с 9:00 до 19:00 воду отключат в домах по адресам:

  • Адмирала Старикова, 49;
  • Цимлянская, 4, 11.

В этот же день с 10:00 до 14:00 водоснабжения не будет у жильцов домов по адресам:

  • ул. Аркадия Гайдара, 10а, 12;
  • ул. Крупской, 69/1, 69/2, 71.

В пятницу, 12 июля, с 9:00 до 19:00:

  • ул. Верхне-Вишерская, 26;
  • ул. Верхне-Сылвенская, 37;
  • ул. Лянгасова, 36а, 37, 70.

В этот же день, с 10:00 до 14:00, без воды останутся дома по улицам:

  • Островского, 27, 25;
  • Горького, 42;
  • Луначарского, 4;
  • Екатерининская, 33.

13 июля с 9:00 до 19:30 воду отключат в домах по улицам:

  • Маршала Рыбалко, 85б, 85в, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 99а, 99б, 100, 101, 101а, 103, 103а, 103б, 105, 106, 107, 107б, 107в, 107д, 109, 109б, 111, 113;
  • Сысольская, 5а;
  • Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16.

Тоже в субботу, но на сутки — с 10:00 до 10:00 14 июля, с неудобствами будут жить пермяки по адресам:

  • 25 Октября, 106;
  • Островского, 76а;
  • Революции, 4, 6, 8;
  • Фонтанная, 8а.

14 июля с 9:00 до 19:00 холодного водоснабжения не будет в домах на улицах:

  • Криворожская, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42;
  • Цимлянская, 4, 5, 7, 9, 9аа.

Обратиться по поводу отключения холодной воды или аварийной ситуации на водопроводе либо канализации, подать заявку на подвоз воды можно по телефону 2100-680 и на электронную почту [email protected].

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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