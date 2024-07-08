Мотовилиха, Закамск, Свердловский. Часть домов в Перми временно останется без воды

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Из-за планово-ремонтных работ на сетях сотни пермяков периодически будут оставаться без холодной воды на этой неделе. Об отключениях предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Сегодня, 8 июля, с 10:00 до 10:00 9 июля без водоснабжения останутся дома на ул. Маяковского, 41 и 43.
9 июля с 9:00 до 19:00 с неудобствами столкнутся жильцы домов по Сестрорецкой, 3, 9 и 10.
11 июля с 9:00 до 19:00 воду отключат в домах по адресам:
В этот же день с 10:00 до 14:00 водоснабжения не будет у жильцов домов по адресам:
В пятницу, 12 июля, с 9:00 до 19:00:
В этот же день, с 10:00 до 14:00, без воды останутся дома по улицам:
13 июля с 9:00 до 19:30 воду отключат в домах по улицам:
Тоже в субботу, но на сутки — с 10:00 до 10:00 14 июля, с неудобствами будут жить пермяки по адресам:
14 июля с 9:00 до 19:00 холодного водоснабжения не будет в домах на улицах:
Обратиться по поводу отключения холодной воды или аварийной ситуации на водопроводе либо канализации, подать заявку на подвоз воды можно по телефону 2100-680 и на электронную почту [email protected].