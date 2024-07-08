На курорте «Губаха» остановилась канатная дорога с пассажирами

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Вчера на всесезонном курорте «Губаха» повредилась канатная дорога, сообщают очевидцы. На пост с сообщением о происшествии обратило внимание издание 59.ru.
«Люди ждут уже более двух часов, а спасателей все еще нет», — пишет свидетельница происшествия. Однако позже она удалила свое сообщение и отказалась комментировать ЧП. В МЧС сообщили, что информацию о чрезвычайных ситуациях из Губахи не получали.
Как рассказывает учредитель Всесезонного курорта «Губаха» Рашид Габдуллин, остановка канатной дороги произошла в воскресенье, 7 июля, около 20:00. По мнению владельца, это могло произойти из-за разрушения подшипника на верхней станции. Поэтому ее работу остановили.
«Да, ситуация нестандартная. Не так давно мы связались с заводом производителем „Скадо“, который поставлял и осуществлял монтаж этого оборудования. Сейчас мы разбираемся в причинах поломки и будем заменять повредившийся подшипник», — прокомментировал Рашид Габдуллин.
Кроме того, владелец курорта рассказал, что выбраться с канатной дороги гостям помогли сотрудники службы спасения. Кто-то спустился самостоятельно с помощью тросов, а некоторых доставали с помощью люльки. Сейчас курортная дорога не работает. О датах запуска подъемника сообщат позже.
Кресельный подъемник на территории курорта «Губаха» начал работу три года назад, еще 1 января 2021 года. Реализация проекта осуществлялась совместно с группой компаний «СКАДО». Пассажирская подвесная канатная дорога европейского производства Doppelmayr состоит из 17 опор и 140 четырехместных кресел. Ее пропускная способность составляет 1600 человек в час. Длина по горизонтали составляет 1270 метров, а скорость подъема — до 2,5 метров в секунду. Примерное время подъема — 10,5 минут.