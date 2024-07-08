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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

На курорте «Губаха» остановилась канатная дорога с пассажирами

На курорте «Губаха» остановилась канатная дорога с пассажирами

8 июля 2024, 13:17
Фото: Всесезонный курорт «Губаха» https://vk.com/gubahasport
По словам учредителя, ситуация необычная. С поставщиком уже связались.

Вчера на всесезонном курорте «Губаха» повредилась канатная дорога, сообщают очевидцы. На пост с сообщением о происшествии обратило внимание издание 59.ru.

«Люди ждут уже более двух часов, а спасателей все еще нет», — пишет свидетельница происшествия. Однако позже она удалила свое сообщение и отказалась комментировать ЧП. В МЧС сообщили, что информацию о чрезвычайных ситуациях из Губахи не получали.

Как рассказывает учредитель Всесезонного курорта «Губаха» Рашид Габдуллин, остановка канатной дороги произошла в воскресенье, 7 июля, около 20:00. По мнению владельца, это могло произойти из-за разрушения подшипника на верхней станции. Поэтому ее работу остановили.

«Да, ситуация нестандартная. Не так давно мы связались с заводом производителем „Скадо“, который поставлял и осуществлял монтаж этого оборудования. Сейчас мы разбираемся в причинах поломки и будем заменять повредившийся подшипник», — прокомментировал Рашид Габдуллин.

Кроме того, владелец курорта рассказал, что выбраться с канатной дороги гостям помогли сотрудники службы спасения. Кто-то спустился самостоятельно с помощью тросов, а некоторых доставали с помощью люльки. Сейчас курортная дорога не работает. О датах запуска подъемника сообщат позже.

Кресельный подъемник на территории курорта «Губаха» начал работу три года назад, еще 1 января 2021 года. Реализация проекта осуществлялась совместно с группой компаний «СКАДО». Пассажирская подвесная канатная дорога европейского производства Doppelmayr состоит из 17 опор и 140 четырехместных кресел. Ее пропускная способность составляет 1600 человек в час. Длина по горизонтали составляет 1270 метров, а скорость подъема — до 2,5 метров в секунду. Примерное время подъема — 10,5 минут.

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#Происшествия#Пермский край#Губаха#Чрезвычайные ситуации
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