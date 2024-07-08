На курорте «Губаха» остановилась канатная дорога с пассажирами

Кресельный подъемник на территории курорта «Губаха» начал работу три года назад, еще 1 января 2021 года. Реализация проекта осуществлялась совместно с группой компаний «СКАДО». Пассажирская подвесная канатная дорога европейского производства Doppelmayr состоит из 17 опор и 140 четырехместных кресел. Ее пропускная способность составляет 1600 человек в час. Длина по горизонтали составляет 1270 метров, а скорость подъема — до 2,5 метров в секунду. Примерное время подъема — 10,5 минут.