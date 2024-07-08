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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В парке Балатово в Перми появятся три детские площадки

На месте незаконных батутов в Балатовском парке появятся детские площадки

8 июля 2024, 12:36
Фото: администрация Индустриального района Перми

В парке Балатово в Перми появятся три детские площадки

Ранее в парке демонтировали незаконные аттракционы.
Сюжет
Дети

В Балатовском парке на месте демонтированных аттракционов планируют установить детские площадки. Об этом начальник муниципального управления по экологии Дмитрий Андреев сообщил в эфире «Вести ФМ».

Как сообщает ИА «Текст», планируется оборудовать три большие современные зоны отдыха для детей. На одной из них будут установлены архитектурные формы, например, дракон по которому можно бегать. На месте снесенной в прошлом году танцплощадки появится зона для мероприятий. Кроме этого, будут оборудованы спортплощадки и скейт-парк.

В начале июня сотрудниками администрации Индустриального района Перми был проведен рейд по пресечению незаконной деятельности по предоставлению услуг в виде аттракционов — надувных батутов и проката квадроциклов на территории парка культуры и отдыха «Балатово» по ул. Гатчинской, 17А.

В ходе рейда специалистами отдела потребительского рынка администрации района на организатора незаконного аттракциона составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для принятия решения.

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#Пермь#Дети#Балатовский парк#Балатово
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