На месте незаконных батутов в Балатовском парке появятся детские площадки

Как сообщает ИА «Текст», планируется оборудовать три большие современные зоны отдыха для детей. На одной из них будут установлены архитектурные формы, например, дракон по которому можно бегать. На месте снесенной в прошлом году танцплощадки появится зона для мероприятий. Кроме этого, будут оборудованы спортплощадки и скейт-парк.