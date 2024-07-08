Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты

Как отмечает агентство, средняя зарплата в России первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тыс. рублей. В то же время в разрезе отраслей и отдельных городов ситуация крайне неоднородна. Самые высокие зарплаты отмечаются в банковской сфере (294 тыс. рублей), у госслужащих (209 тыс. рублей) и в добывающей отрасли (443 тыс. рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно. При этом в лидерах по средней зарплате — Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень. А самая низкая оплата труда у госслужащих в Элисте и Майкопе, а также у сотрудников компаний обрабатывающего производства в Тамбове — 50, 53 и 53 тыс. рублей.