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Updated Сегодня, 10:26

Пермь на 47-месте во всероссийском рейтинге высоких зарплат

Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты

8 июля 2024, 10:25
Фото: 1MI

Пермь на 47-месте во всероссийском рейтинге высоких зарплат

Столица Прикамья занимает 47-е место в всероссийском рейтинге самых высоких зарплат

Пермь занимает 47 место по уровню зарплат по отраслям среди 100 крупнейших российских городов. Такой результат зафиксировал рейтинг РИА Новости.

Самая высокая средняя зарплата в Перми — 92 тыс. рублей — в IT и связь. В соседнем Екатеринбурге, кстати, в этой сфере средняя зарплата 129 тыс. рублей. Столица Урала в рейтинге на 19 месте.

Как отмечает агентство, средняя зарплата в России первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тыс. рублей. В то же время в разрезе отраслей и отдельных городов ситуация крайне неоднородна. Самые высокие зарплаты отмечаются в банковской сфере (294 тыс. рублей), у госслужащих (209 тыс. рублей) и в добывающей отрасли (443 тыс. рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно. При этом в лидерах по средней зарплате — Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень. А самая низкая оплата труда у госслужащих в Элисте и Майкопе, а также у сотрудников компаний обрабатывающего производства в Тамбове — 50, 53 и 53 тыс. рублей.

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