Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей

Минзакупок Прикамья объявило аукцион на выполнение работ по сохранению одного из корпусов Завода Шпагина на ул. Советская, 1 в Перми. Раньше в этом здании размещались дрезинный цен, кузнечный цех, энергосиловой цех и котельная. Стоимость контракта — 11,4 млн рубей.Информация об этом появилась на портале госзакупок.