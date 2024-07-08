Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Минзакупок Прикамья объявило аукцион на выполнение работ по сохранению одного из корпусов Завода Шпагина на ул. Советская, 1 в Перми. Раньше в этом здании размещались дрезинный цен, кузнечный цех, энергосиловой цех и котельная. Стоимость контракта — 11,4 млн рубей.Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Сооружение является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских». Общая площадь здания составляет 2,9 тыс. кв. м. Согласно представленной документации, исполнителю предстоит провести ремонт внутренних сетей и кровли. Работы на объекте следует завершить до 28 ноября 2024 года.