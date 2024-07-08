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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 млн рублей

Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей

8 июля 2024, 10:25

Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 млн рублей

Работы должны завершиться до 28 ноября 2024 года.

Минзакупок Прикамья объявило аукцион на выполнение работ по сохранению одного из корпусов Завода Шпагина на ул. Советская, 1 в Перми. Раньше в этом здании размещались дрезинный цен, кузнечный цех, энергосиловой цех и котельная. Стоимость контракта — 11,4 млн рубей.Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Сооружение является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских». Общая площадь здания составляет 2,9 тыс. кв. м. Согласно представленной документации, исполнителю предстоит провести ремонт внутренних сетей и кровли. Работы на объекте следует завершить до 28 ноября 2024 года.

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#Пермь#Завод шпагина#Ремонт#Культурное наследие#Аукцион#Памятник истории#Минзакупки Прикамья#Производственные мастерские
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