Опубликована деловая программа форума «Здоровое общество»

Как отметила первый заместитель директора по развитию и глава дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова, ученые накопили достаточно знаний для существенного увеличения продолжительности жизни. Однако, по ее словам, важно не только долголетие, но и качество жизни, которое обеспечивают правильное питание, физическая активность и психическое здоровье. Именно эти темы будут обсуждаться на форуме.