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Published Сегодня, 13:00

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Updated Сегодня, 13:00

Опубликована деловая программа форума «Здоровое общество»

Опубликована деловая программа форума «Здоровое общество»

8 июля 2024, 13:00
Фото: Росконгресс
Архитектура деловой программы форума «Здоровое общество» доступна на официальном сайте экосистемы Фонда Росконгресс «Здоровое общество».

Экосистема выступает в числе организаторов мероприятия, которое пройдет в обновленном формате 24–25 июля на территории кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

Форум проводится также при поддержке Министерства здравоохранения России. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия, передает 56orb.ru.

В этот раз формат мероприятия был несколько изменен. Участники обсудят культуру здоровья в обществе, необходимость распространения знаний о здоровом образе жизни и стратегиях достижения долгой и качественной жизни.

Как отметила первый заместитель директора по развитию и глава дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова, ученые накопили достаточно знаний для существенного увеличения продолжительности жизни. Однако, по ее словам, важно не только долголетие, но и качество жизни, которое обеспечивают правильное питание, физическая активность и психическое здоровье. Именно эти темы будут обсуждаться на форуме.

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