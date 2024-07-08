Опубликована деловая программа форума «Здоровое общество»

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Экосистема выступает в числе организаторов мероприятия, которое пройдет в обновленном формате 24–25 июля на территории кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».
Форум проводится также при поддержке Министерства здравоохранения России. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия, передает 56orb.ru.
В этот раз формат мероприятия был несколько изменен. Участники обсудят культуру здоровья в обществе, необходимость распространения знаний о здоровом образе жизни и стратегиях достижения долгой и качественной жизни.
Как отметила первый заместитель директора по развитию и глава дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова, ученые накопили достаточно знаний для существенного увеличения продолжительности жизни. Однако, по ее словам, важно не только долголетие, но и качество жизни, которое обеспечивают правильное питание, физическая активность и психическое здоровье. Именно эти темы будут обсуждаться на форуме.