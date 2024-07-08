Осенью в Прикамье новые электропоезда выйдут еще на два направления

Название «Финист» получил электропоезд ЭС104 — модель, созданная на основе «Ласточки» полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.