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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Пермском крае с 1 сентября электропоезда «Финист» поедут до Кизела и Губахи

Осенью в Прикамье новые электропоезда выйдут еще на два направления

8 июля 2024, 09:41
Фото: пресс-служба правителсьтва Пермского края

В Пермском крае с 1 сентября электропоезда «Финист» поедут до Кизела и Губахи

Уже сегодня «Финист» вышел на кольцевой маршрут от Перми-2.

С 1 сентября в Прикамье планируется запуск дополнительных поездов «Финист» до Кизела и Губахи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова.

Ранее за счет инновационного подвижного состава был продлен маршрут «Пермь — Лысьва» до станции Кын, с 1 сентября планируется запуск дополнительных поездов «Финист» до Кизела и Губахи, подчеркнул министр.

Сегодня электропоезд «Финист» совершил свой первый рейс в Перми. В 9 утра он начал движение на кольцевом маршруте от станции Пермь-2.

Название «Финист» получил электропоезд ЭС104 — модель, созданная на основе «Ласточки» полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.

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