Осенью в Прикамье новые электропоезда выйдут еще на два направления

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
С 1 сентября в Прикамье планируется запуск дополнительных поездов «Финист» до Кизела и Губахи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова.
Ранее за счет инновационного подвижного состава был продлен маршрут «Пермь — Лысьва» до станции Кын, с 1 сентября планируется запуск дополнительных поездов «Финист» до Кизела и Губахи, подчеркнул министр.
Сегодня электропоезд «Финист» совершил свой первый рейс в Перми. В 9 утра он начал движение на кольцевом маршруте от станции Пермь-2.
Название «Финист» получил электропоезд ЭС104 — модель, созданная на основе «Ласточки» полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.