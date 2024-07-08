«Пермалко» вернуло себе прежнее название

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
На общем годовом собрании акционеров АО «Амбер Пермалко» было принято решение о смене названия организации на АО «Пермалко». На материалы годового собрания акционеров компании первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Также был изменён состав совета директоров АО. Кроме того, принято решение об оставлении чистой прибыли в размере 80,9 млн рублей за 2023 год нераспределенной «до принятия иных решений».
«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Специализируется на изготовлении водки, джина, настоек и бальзамов. Объемы производства составляют свыше 1,5 млн декалитров алкоголя в год. Выручка компании в 2023 году составила 2,6 млрд руб. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ разрешила собственнику предприятия с 2018 года, латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций пермской компании новому владельцу — ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.