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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

«Амбер Пермалко» теперь снова называется «Пермалко»

«Пермалко» вернуло себе прежнее название

8 июля 2024, 14:35
Фото: Яндекс-карты

«Амбер Пермалко» теперь снова называется «Пермалко»

Решение связано с прошлогодичной сменой собственника

На общем годовом собрании акционеров АО «Амбер Пермалко» было принято решение о смене названия организации на АО «Пермалко». На материалы годового собрания акционеров компании первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Также был изменён состав совета директоров АО. Кроме того, принято решение об оставлении чистой прибыли в размере 80,9 млн рублей за 2023 год нераспределенной «до принятия иных решений».

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Специализируется на изготовлении водки, джина, настоек и бальзамов. Объемы производства составляют свыше 1,5 млн декалитров алкоголя в год. Выручка компании в 2023 году составила 2,6 млрд руб. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ разрешила собственнику предприятия с 2018 года, латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций пермской компании новому владельцу — ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.

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#Экономика#Пермь#Пермалко
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