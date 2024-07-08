«Пермалко» вернуло себе прежнее название

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Специализируется на изготовлении водки, джина, настоек и бальзамов. Объемы производства составляют свыше 1,5 млн декалитров алкоголя в год. Выручка компании в 2023 году составила 2,6 млрд руб. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ разрешила собственнику предприятия с 2018 года, латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций пермской компании новому владельцу — ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.