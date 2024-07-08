Подозреваемых в заказном убийстве пермского бизнесмена оставили в СИЗО

Шардаков и Широковы были задержаны и заключены под стражу только через месяц после убийства бизнесмена в ноябре прошлого года. Александр Луков убит вечером, 5 октября прошлого года, около своего бара в Орджоникидзевском районе. Некто выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия, а после скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте. Одной из причин убийства назывался конфликт между партнерами по бизнесу из-за коммерческой недвижимости.