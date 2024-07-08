Подозреваемых в заказном убийстве пермского бизнесмена оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:47
Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на продление срока содержания в СИЗО для троих подозреваемых в убийстве осенью прошлого года бизнесмена Александра Лукова. Сегодня, 8 июля, была рассмотрена жалоба на определение Свердловского районного суда в отношении Русана Шардакова. Его обвиняют в том, что он выступил заказчиком убийства своего бизенс-партнера.
В минувшую пятницу, 5 июля, в смягчении меры пресечения отказали отцу и сыну Андрею и Роману Широковым, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. Одного из них следствие подозревает в приготовлении убийства Лукова, второго — в том числе и непосредственно в убийстве. Все они свою причастность отрицают и просили суды отправить их под домашний арест.
Шардаков и Широковы были задержаны и заключены под стражу только через месяц после убийства бизнесмена в ноябре прошлого года. Александр Луков убит вечером, 5 октября прошлого года, около своего бара в Орджоникидзевском районе. Некто выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия, а после скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте. Одной из причин убийства назывался конфликт между партнерами по бизнесу из-за коммерческой недвижимости.