Полиция проводит проверку после нападения школьника с пистолетом на 6-летнего ребенка

В Химках проводится расследование инцидента с нападением ученика на шестилетнего ребёнка. Согласно информации от ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошёл в воскресенье рядом с забором одного из домов на улице Энгельса в микрорайоне Сходня.