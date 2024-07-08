Полиция проводит проверку после нападения школьника с пистолетом на 6-летнего ребенка

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Местный житель 2012 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в сторону мальчика 2018 года рождения. В результате ребёнок получил травмы. Подозреваемый скрылся, но его личность была установлена, и подростка допросили в присутствии законного представителя, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Во время расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения степени ущерба, нанесённого здоровью мальчика.