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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Полиция проводит проверку после нападения школьника с пистолетом на 6-летнего ребенка

8 июля 2024, 09:15
В Химках проводится расследование инцидента с нападением ученика на шестилетнего ребёнка. Согласно информации от ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошёл в воскресенье рядом с забором одного из домов на улице Энгельса в микрорайоне Сходня.

Местный житель 2012 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в сторону мальчика 2018 года рождения. В результате ребёнок получил травмы. Подозреваемый скрылся, но его личность была установлена, и подростка допросили в присутствии законного представителя, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во время расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения степени ущерба, нанесённого здоровью мальчика.

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