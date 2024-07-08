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Published Сегодня, 13:48

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Updated Сегодня, 13:50

Прокуратура через суд требует от властей начать ремонт улицы в Куеде

Прокуратура через суд требует отремонтировать улицу в Куеде

8 июля 2024, 13:48
Фото: 1MI

Прокуратура через суд требует от властей начать ремонт улицы в Куеде

Сейчас на улице Уральской отсутствуют знаки, множество выбоин и колейность.

Прокуратура Куединского района по обращению граждан провела проверку исполнения администрацией муниципального округа законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. Речь шла о недопустимом состоянии одной из улиц посёлка Куеда, сообщает пресс-служба администрации.

Участок улицы Уральская не соответствовал нормативным требованиям безопасности. На дорожном объекте имелись многочисленные выбоины и колейность, отсутствовали дорожные знаки, предусмотренные проектом организации дорожного движения («Ограничение высоты», «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Конец главной дороги»), и прочее.

По итогам проверки прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконными бездействия муниципалитета по непринятию мер к ремонту указанной автомобильной дороги. Суд просили обязать ответчика привести дорожный объект в нормативное состояние.

Куединский районный суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Судебное решение должно быть исполнено в срок до 31 декабря 2024 года.

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#Суд#Пермская езда#Куеда#Прокуратура#Транспорт
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