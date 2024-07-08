Прокуратура через суд требует отремонтировать улицу в Куеде

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Прокуратура Куединского района по обращению граждан провела проверку исполнения администрацией муниципального округа законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. Речь шла о недопустимом состоянии одной из улиц посёлка Куеда, сообщает пресс-служба администрации.
Участок улицы Уральская не соответствовал нормативным требованиям безопасности. На дорожном объекте имелись многочисленные выбоины и колейность, отсутствовали дорожные знаки, предусмотренные проектом организации дорожного движения («Ограничение высоты», «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Конец главной дороги»), и прочее.
По итогам проверки прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконными бездействия муниципалитета по непринятию мер к ремонту указанной автомобильной дороги. Суд просили обязать ответчика привести дорожный объект в нормативное состояние.
Куединский районный суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Судебное решение должно быть исполнено в срок до 31 декабря 2024 года.