Прокуратура через суд требует отремонтировать улицу в Куеде

Прокуратура Куединского района по обращению граждан провела проверку исполнения администрацией муниципального округа законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. Речь шла о недопустимом состоянии одной из улиц посёлка Куеда, сообщает пресс-служба администрации.