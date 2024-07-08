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Published Сегодня, 06:43

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Умер один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Скончался один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

8 июля 2024, 06:43
Фото: 1MI

Умер один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

ЧП произошло в ночь на 26 июня.

Один из пострадавших при воспламенении метана в шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске скончался. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался из-за травм, несовместимых с жизнью. Второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. В конце июня его состояние оценивалось как тяжелое.

ЧП в руднике СКРУ-3 в Соликамске произошло в ночь на 26 июня. Пострадали два человека — они получили термические ожоги. Сначала их госпитализировали в Соликамскую городскую больницу, позже перевезли на лечение в ожоговое отделение Пермской городской клинической больницы имени Гринберга. Ранее сообщалось, что по факту воспламенения метана возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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#Общество#Пермь#Уралкалий#Шахта#Соликамск#Минздрав#ЧП на руднике в Соликамске
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