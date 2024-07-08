Скончался один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

ЧП в руднике СКРУ-3 в Соликамске произошло в ночь на 26 июня. Пострадали два человека — они получили термические ожоги. Сначала их госпитализировали в Соликамскую городскую больницу, позже перевезли на лечение в ожоговое отделение Пермской городской клинической больницы имени Гринберга. Ранее сообщалось, что по факту воспламенения метана возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).